Важное 01 декабря 2022, 14:15 Пушилин рассказал о новом обмене пленными с Украиной Врио главы ДНР Пушилин анонсировал обмен пленными в формате «50 на 50» РИА «Новости»

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В ближайшее время в Россию вернутся 50 военнопленных, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, среди них восемь бойцов из Луганской и 12 из Донецкой народных республик.

Пушилин рассказал, что обмен происходит 1 декабря.

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«Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вэсэушников отдаем Украине», — уточнил врио главы ДНР.

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В конце ноября в Россию вернули девять пленных, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что военным грозила смертельная опасность в плену. Днем 23 ноября удалось вернуть 35 человек, а после с украинскими властями провели обмен «50 на 50». Вызволенных из плена доставят в Москву, где предоставят медицинскую и психологическую помощь.

Российский военный Санчаа Оюна рассказал «360», как украинские военные относятся к пленным. По его словам, бойцы ВСУ бьют и пытают россиян. Его трижды хотели расстрелять, но затем передумали и решили включить в программу обмена. Фотографию молодого человека отправили его товарищу, а тот переслал снимок его отцу. После этого военного нашли и вызволили из плена.