Спецоперация 23 ноября 2022, 14:25 Обмен военнопленными по формуле «35 на 35» начался между Россией и Украиной Врио главы ДНР Пушилин сообщил о начале еще одного обмена военнопленными РИА «Новости»

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Россия и Украина обмениваются пленными по формуле «35 на 35». Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле „35 на 35“» — написал он.

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По его словам, домой вернутся четверо бойцов из ДНР, еще двое — из ЛНР. Пушилин отметил, что Россия в основном возвращает Украине представителей ВСУ.

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Это уже не первый обмен пленными с момента начала российской спецоперации на Украине. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 10 ноября сообщил о том, что 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись к себе домой после освобождения из украинского плена. По его словам, они перенесли издевательства и избиения со стороны ВСУ. Пасечник подчеркнул, что бойцы из Луганщины не сломлены. Их направили на медицинское обследование и реабилитацию.