«Очень тяжелые бои». Зеленский назвал Соледар и Бахмут ключевыми горячими точками | 360°

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«Очень тяжелые бои». Зеленский назвал Соледар и Бахмут ключевыми горячими точками

Президент Украины Зеленский: в Соледаре и Бахмуте идут очень тяжелые бои

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Украинские войска ведут очень тяжелые бои в районах Соледара и Бахмута (Артемовска). Там находятся ключевые горячие точки, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои», — сказал украинский лидер в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

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Ранее Зеленский сообщал, что бойцы ВСУ оказались в тяжелом положении в под Артемовском. По его словам, ситуация там не меняется уже несколько дней.

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пятницу, 14 октября, заявлял об отходе украинских военнослужащих в северо-западные и западные части Артемовска. Он не исключил, что солдат бросили их командиры. Перед этим ВСУ перебросили к городу ротно-тактическую группу, состоящую из 200 наемников и радикалов.

Бои продолжаются и на других направлениях. Как сообщило Минобороны, российские военные уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Украинцы использовали ее для выдвижения резервов и подвоза боеприпасов.

Владимир Зеленский

Специальная военная операция РФ на Украине

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