Российские военные уничтожили переправу ВСУ через Оскол | 360°

Спецоперация 16 октября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные уничтожили переправу ВСУ через Оскол Минобороны сообщило об уничтожении переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области РИА Новости

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Переправу украинских войск для выдвижения резервов и подвоза боеприпасов через реку Оскол уничтожили российские войска в Харьковской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, украинские боевики установили постройку для форсирования реки около поселка Двуречная.

Украинские войска планировали, перебросить через переправу резервные силы, вооружение и материальное обеспечение для боевиков, находящихся на этом направлении. Но постройку уничтожили ударом российкие войска.

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Также в Харьковской области ударом высокоточного оружия Вооруженные силы России уничтожили три гаубицы М777, которые украинским войскам передали США. Военные машины находились около села Загрызово.

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