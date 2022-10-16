Российские военные уничтожили переправу ВСУ через Оскол | 360°

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Российские военные уничтожили переправу ВСУ через Оскол

Минобороны сообщило об уничтожении переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

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Переправу украинских войск для выдвижения резервов и подвоза боеприпасов через реку Оскол уничтожили российские войска в Харьковской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, украинские боевики установили постройку для форсирования реки около поселка Двуречная.

Украинские войска планировали, перебросить через переправу резервные силы, вооружение и материальное обеспечение для боевиков, находящихся на этом направлении. Но постройку уничтожили ударом российкие войска.

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Также в Харьковской области ударом высокоточного оружия Вооруженные силы России уничтожили три гаубицы М777, которые украинским войскам передали США. Военные машины находились около села Загрызово.

Это не первая попытка украинских боевиков перейти на другой берег реки Оскол. Накануне удар по ротной тактической группе ВСУ во время форсирования водной преграды нанесли российские артиллерия и авиация. Как сообщили в Минобороны, украинские военные потеряли 50 боевиков, два танка, пять бронированных машин и три автомобиля.

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Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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