НМ ЛНР сообщила об отступлении ВСУ из Артемовска | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 13:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber НМ ЛНР сообщила об отступлении ВСУ из Артемовска Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ отходят в западную, северо-западную части Артемовска РИА Новости

Читать 360tv в

Украинские силы отходят в северо-западные и западные части города Артемовска. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко РИА «Новости».

«Силы противника отходят в западную и северо-западную часть Артемовска», — сказал он, ссылаясь на данные разведки.

Реклама

Марочко не исключил, бойцы ВСУ частично оказались без управления.

Реклама

«Могу предположить что по сложившейся традиции, которую мы отмечали в других населенных пунктах, командование их бросило и сейчас они находятся в очень затруднительном положении», — добавил он.

Ранее в пятницу Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины перебросили к Артемовску ротно-тактическую группу из 200 наемников и радикалов. При этом, по его словам, российские военные существенно продвинулись в этом населенном пункте. В сводную группировку вошли военнослужащие ДНР, ЛНР, ВС России и подразделения, которые называют «музыкантами».

Артемовск (Бахмут) находится в Донецкой Народной Республике к северу от Горловки.

2 0 0 0 0 0