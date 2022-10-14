НМ ЛНР сообщила об отступлении ВСУ из Артемовска | 360°

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НМ ЛНР сообщила об отступлении ВСУ из Артемовска

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ отходят в западную, северо-западную части Артемовска

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Украинские силы отходят в северо-западные и западные части города Артемовска. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко РИА «Новости».

«Силы противника отходят в западную и северо-западную часть Артемовска», — сказал он, ссылаясь на данные разведки.

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Марочко не исключил, бойцы ВСУ частично оказались без управления.

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«Могу предположить что по сложившейся традиции, которую мы отмечали в других населенных пунктах, командование их бросило и сейчас они находятся в очень затруднительном положении», — добавил он.

Ранее в пятницу Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины перебросили к Артемовску ротно-тактическую группу из 200 наемников и радикалов. При этом, по его словам, российские военные существенно продвинулись в этом населенном пункте. В сводную группировку вошли военнослужащие ДНР, ЛНР, ВС России и подразделения, которые называют «музыкантами».

Артемовск (Бахмут) находится в Донецкой Народной Республике к северу от Горловки.

ЛНР

ВСУ

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