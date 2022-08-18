Обстрелы Вооруженных сил Украины могут спровоцировать повторение радиационной аварии на Запорожской АЭС, подобно той, что произошла на АЭС «Фукусима». Об этом заявили в Минобороны РФ.

18 августа стало известно, что делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не может посетить Запорожскую атомную электростанцию, пока ВСУ не прекратят ее обстреливать. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.

Несколькими днями ранее, 16 августа, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова помочь в устройстве поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но только через Киев. ООН может посодействовать специалистам МАГАТЭ в плане логистики и обеспечения безопасности. При этом Дюжаррик отметил, что линия соприкосновения может быть пересечена только при наличии согласия с обеих сторон.