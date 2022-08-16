ООН поможет организовать поездку экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС только через Киев

ООН готова помочь в организации поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но только через Киев. Об этом заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Во время брифинга Дюжаррик прокомментировал слова России об опасности поездки специалистов МАГАТЭ через линию фронта.

«Возможно, это покажется очевидным, но линия соприкосновения может быть пересечена только при наличии согласия с обеих сторон», — процитировал представителя генсека ТАСС.

Дюжаррика попросили уточнить, готова ли ООН содействовать организации визита миссии через российскую территорию. На это он ответил, что свою точку зрения уже ранее четко озвучивал. По словам представителя генсека, ООН согласна помочь только при маршруте через Киев. Организация может посодействовать специалистам МАГАТЭ в плане логистики и обеспечения безопасности.

В понедельник, 15 августа, Дюжаррик заявлял, что секретариат ООН может поддержать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев. При этом украинские и российские власти должны дать на это свое согласие.