Делегация МАГАТЭ не смогла приехать на Запорожскую АЭС из-за обстрелов ВСУ

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не может посетить Запорожскую атомную электростанцию, пока ВСУ не прекратят ее обстреливать. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.

«Чтобы это произошло (делегация МАГАТЭ приехала на ЗАЭС — прим. ред.), первое, что должно быть сделано, — это остановлены обстрелы ЗАЭС украинской стороной», — отметил Вишневецкий на Обзорной конференции ДНЯО. Его слова привело РИА «Новости».

Он также добавил, что делегация МАГАТЭ не может посетить станцию, пока со стороны украинских бойцов ведутся обстрелы, поскольку это опасно.

Несколькими днями ранее, 16 августа, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова помочь в устройстве поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но только через Киев. ООН может посодействовать специалистам МАГАТЭ в плане логистики и обеспечения безопасности. При этом Дюжаррик отметил, что линия соприкосновения может быть пересечена только при наличии согласия с обеих сторон.