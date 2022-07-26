Украинским женам и матерям врут, что их близкие живы

Запад требует от ВСУ побед, но их нет, попытки контрнаступления безрезультатны. Потери скрывают даже от жен и матерей погибших солдат, под огонь подставляют «желторотых» новобранцев. О том, что происходит сейчас на Украине, «360» подробно рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — прямая речь.

«Ребята, не ходите, вы здесь сдохнете»

ВСУ не говорят о потерях, нет никакой информации. Жены, матери дозвониться не могут, в военкоматах отвечают, что «москали» отключили связь, мол, восстановится — и поговорите. А солдаты месяца два как мертвы.

Украинцы уже понимают, что что-то не так, чувствуют, что их родные погибли, а официального подтверждения нет и не будет. Пойдут внутренние процессы. Во-первых, все бегают от военкоматов. Доходит до того, что подъезжают муж с женой на машине к заправке, муж выходит из машины и оставляет жену заправляться, а сам ждет в лесу. Прячутся не по прямым адресам, а по дальним родственникам, где их найти не могут. Доходит до фантастических вещей: прячутся даже в старых домах в подвалах, на чердаках, чтобы только не пойти воевать.

Никто не хочет брать автоматы. ВСУ не берегут своих военнослужащих. Нигде у них нет информации о раненых, о том, как их лечат. Когда человек ранен, решающую роль играет время, пока его доставляют в госпиталь и на операционный стол. Мы отправляем наших раненых «вертушками», они попадают к хирургу через 10–15 минут. А они возят на маленьких армейских машинах, «буханках». Есть случаи, когда отвозят и бросают тяжелораненых, с которыми долго возиться, и те сутки-двое умирают в агонии. И есть же какая-то «голубиная почта», когда оттуда звонят [украинцам] и говорят: «Ребята, не ходите, вы здесь сдохнете».

Каждые несколько дней [официальный представитель Минобороны России] Конашенков рассказывает, что такое-то подразделение отказалось выполнять задачи, такое-то — ушло. Рядовой вэсэушник — раб, он может только бежать с поля боя. Но назад нельзя — расстреляют, а сдаваться в плен — вдруг убьют, пока перебегаешь.

Профессионалы посылают новобранцев, а сами не принимают решений. Полковники берегут нормальных ребят, а бросают тех — думают: вдруг получится, тогда бросим настоящие войска.

Никаких контрнаступлений нет, только попытки — без результатов.

Хитрые США и слабая Европа

Американцы требуют, все требуют от Украины победы: хотите нового оружия — докажите, что можете побеждать. «Западникам» нужно показать своему населению, что Украина борется не зря, оправдаться за поставки оружия. Поэтому украинцев бросают в эту топку. А США воюют чужими руками. Генштаб просто руководит этой войной, там сидят группы генералов, которые управляют чужими солдатами.

Запад ждал, что где-то будет наступление, сдвиги, первые победы, о которых можно заявить, но их нет. За все время, пока идет спецоперация, как говорится, шар катится в одну сторону — ни одного населенного пункта ВСУ полностью не отбили, хотя где-то сопротивляются.

Сейчас уже и Запад начинает менять точку зрения, но США еще долго будут помогать.

Страна большая, и они идут на попятную с санкциями. Потому что дизельное топливо от нас идет, а дизель — это все грузовики, 80% перевозок идет на грузовиках. Стоит нам кран перекрыть, у них встанет все, в магазинах не будет ни мяса, ни помидоров. [США] санкции не накладывают на те сферы, которые им жизненно необходимы. Но Европа экономически слабее.

Главный наш враг — Англия. Она будет долго кидать туда оружие, причем подлое: дроны, лезвия. Англия не может жить в отрыве от континента, а единственный сильный экономический партнер на этом континенте у них Германия. Для них сближение России с Германией — как страшный сон. Британцы борются с нами за Европу, потому что без нее они ничто. А там тоже страшные проблемы с продуктами, поставками, везде кризис.

Запад списывал все на Украину: «У нас сложности в экономике, потому что у нас такая помощь Украине». В реальности все не так.

Настоящий энергетический кризис в Британии начнется в сентябре, когда люди будут буквально умирать от холода. Они и так умирали — старики, которые не могли оплачивать отопление, — но британцы об этом не говорили. А молодежь будет болеть от нехватки тепла. Если зима будет жесткая, это все.

Европа до сих пор смотрит на нас как на дикарей, особенно США и Британия: мы, мол, англосаксы, а вы — полумир. Но жизнь показывает, что все иначе. Плохие дела с Тайванем в последнюю неделю. Американцы уже туда переключили внимание, им уже не хватает времени заниматься Россией. Интересно сейчас все развивается.

Мощная победа совсем близко

К осени, а может, и к середине августа, должны быть серьезные изменения. Нам достаточно продавить Донецкую дугу, освободить Авдеевку, Марьевку, откуда долбят по Донецку, и бомбежки прекратятся.

Там им не за что зацепиться. Как только ВСУ здесь подавят, наши союзные войска продвинутся километров на сто вглубь территории, это и будет первой мощной победой. Следующая линия — это Запорожье, сам Днепр, Хортица.

Мы не начинали полноценную войну, у нас спецоперация: мы не уничтожаем мостов, коммуникаций, не трогаем электричество, подводку воды, не уничтожили Раду, дворец президента, центральные здания СБУ, телевидение цело. Мы понимаем, что через какое-то время экономика Украины должна подниматься. Зачем нам рубить то, что им будет нужно?

Все фейки недолговечны. Уже начали разбираться, что мы не трогаем население, даже ВСУ не полностью уничтожаем, основные удары направлены на артиллерийские установки, РСЗО, националистов, спецназ и ДРГ, оружие. Рядовых людей в окопах не трогаем, если они в атаку не лезут, тотально не уничтожаем.