Обстрелявшие Горловку боевики ВСУ ранили шесть мирных жителей

Количество мирных жителей, которые получили ранения при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины, возросло до шести. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Шесть. Увы, уже шесть раненых на эту минуту», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что женщина получила ранение на улице Рудакова, 45. Приходько обратил внимание, что под огнем оказался центр города. Снаряды взрывались в районе Дворца детского и юношеского творчества, на улице Кирова, у гостиницы «Родина», один из снарядов попал в цокольный этаж школы № 8. Повреждено насколько жилых домов, в том числе квартира ветерана Великой Отечественной войны Григория Белана.

Центр Горловки частично обесточен. Без электроэнергии остались более 6440 жителей.

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что обстрелы Горловки снарядами калибра 155 миллиметров были возобновлены после обеда 21 августа.

19 августа по Горловке нацисты выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Также артиллерия ВСУ накрыла Пантелеймоновку, которая приняла на себя семь снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее мэр городской администрации Горловки Иван Приходько рассказал о смерти сотрудницы управляющей компании, которая попала под ракеты нацистов, находясь на своем рабочем месте.