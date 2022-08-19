Украинские националисты обстреляли населенные пункты ДНР

Украинские боевики атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, под огнем оказались Горловка и Пантелеймоновка. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации прекращения огня.

По Горловке нацисты выпустили девять снарядом калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Также артиллерия ВСУ накрыла Пантелеймоновку, которая приняла на себя семь снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее мэр городской администрации Горловки Иван Приходько сообщил о смерти сотрудницы управляющей компании, которая попала под ракеты нацистов, находясь на своем рабочем месте.