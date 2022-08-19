Сотрудница управляющей компании Горловки погибла под обстрелом ВСУ

Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. На своем рабочем месте погибла сотрудница управляющей компании, сообщил в своем Telegram-канале глава горадминистрации Иван Приходько.

«Горловка. Увы, уже потери. Улица Беспощадного, 30. Погибла женщина», — написал он.

Женщина работала в управляющей компании Горловки и в момент обстрела находилась на рабочем месте. Иван Приходько показал место атаки — местная дорога возле пятиэтажки, парковка, минимаркет. Судя по карте, рядом находится детский сад, коммунальная служба и отдел ЗАГС.

В последний раз, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, Горловку обстреляли в 05:10 и 06:00. Украинские военные выпустили из Дылеевки сначала девять снарядов калибром 152 миллиметра, затем шесть калибром 155 миллиметров.

В четверг Вооруженные силы Украины обстреливали Горловку в течение дня, последнее нападение зафиксировали в 20:50. Погибла девочка, еще двое детей получили тяжелые ранения. По словам Ивана Приходько, ситуация накаляется с каждым днем.