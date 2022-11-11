Спецоперация 11 ноября 2022, 06:39 Объект критической инфраструктуры пострадал в Винницкой области Глава администрации Винницкой области Борзов сообщил об ударе по объекту инфраструктуры РИА «Новости»

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В Винницкой области сработала воздушная тревога. Удар пришелся на объект критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава военной областной администрации Сергей Борзов.

«Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы», — заявил он.

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Воздушную тревогу в Винницкой области объявили 11 ноября в 02:21, а через полтора часа отменили. О возможных ударах ночью также предупреждали жителей Хмельницкой, Полтавской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, подконтрольной части Запорожской, Харьковской областей. К утру особый режим сняли.

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Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о плановом отключении электричества 11 ноября по всей стране. Дольше остальных света не будет в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Контролируемые сбои начнутся с 05:00 и продолжатся до 23:00. Аварийных отключений в пятницу устраивать не планируют.