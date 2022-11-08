Киев начали экстренно отключать от электричества из-за перегрузки сети | 360°

Мир 08 ноября 2022, 14:36 Киев начали экстренно отключать от электричества из-за перегрузки сети «Укрэнерго»: в Киеве и семи областях Украины начались экстренные отключения света РИА «Новости»

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Утром 8 ноября в семи регионах Украины начались экстренные отключения света. Нагрузка на энергосистему увеличилась с приходом холодов, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

С 09:30 аварийные отключения начались в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Без света оставалась столица.

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«Дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме», — объяснили специалисты.

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Из-за большой нагрузки появляется угроза аварии. По сложности она не уступит ракетным обстрелам. Энергетики отключают электричество, когда дефицит мощности начинает превышать спрогнозированные значения. Кроме экстренных сбоев в стране происходят плановые. Сети ремонтируют круглосуточно.

Киевская горадминистрация эвакуирует около трех миллионов человек в случае полного обесточивания города, сообщил RT. Энергетики предупредят власти за 12 часов.