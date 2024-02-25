25 февраля 2024, 09:55
Объект критической инфраструктуры повредили в подконтрольном ВСУ Херсоне
Прокудин: объект инфраструктуры и административное здание повредили в Херсоне
В подконтрольном Украине Херсоне получили повреждения административное здание и объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом «глава областной военной администрации» Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
«В Херсоне зафиксированы обстрелы админздания и объекта критической инфраструктуры», — написал он.
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Другой объект инфраструктуры загорелся в Одессе после серии взрывов. В это время в области гудела сирена воздушной тревоги. Также сообщалось о мощных хлопках в Одесской области, которые доносились со стороны Сухого лимана.
Ранее взрыв прогремел в Николаеве. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
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