Объект энергетической инфраструктуры уничтожили в Луцке | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 16:42 Объект энергетической инфраструктуры уничтожили в Луцке Мэр Луцка Полищук: уничтоженный объект энергетической инфраструктуры не восстановить

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В городе Луцк Волынской области Украины уничтожен объект энергетической инфраструктуры, он не подлежит восстановлению. Об этом заявил мэр города Игорь Полищук в своем Telegram-канале.

«Повреждения объекта энергетики, по которому было попадание, критические. Фактически он уничтожен. На данный момент его восстановление невозможно», — написал он.

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До этого, утром, мэр объявил воздушную тревогу, а затем сообщил об ударе по объекту энергетики, в результате которого часть города осталась без электричества. Также было остановлено водоснабжение в домах выше четырех этажей.

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До этого заместитель председателя киевской администрации Петр Пантелеев заявил, что город может остаться без тепла этой зимой на несколько дней или недель. По его словам, сейчас вся Украина живет и работает в графике аварийных отключений.

Ранним утром 22 октября почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы прозвучали в Одесской и Черниговской областях.