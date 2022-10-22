Действие воздушной тревоги достигло западных областей Украины | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 08:50 Действие воздушной тревоги достигло западных областей Украины «Воздушные тревоги на Украине»: сигнал прозвучал во многих областях включая Львовскую

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Утром 22 октября во многих областях Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщали региональные СМИ и представители органов власти. Актуальную информацию собрали сотрудники сервиса «Воздушные тревоги на Украине».

Изначально сирена прозвучала в областях восточной части страны. Затем действие воздушной тревоги вводили в Николаевской и Херсонской областях, а также в столичном регионе Украины.

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К 8 утра по московскому времени стало известно, что сигнал звучал и в западной части страны. По данным сервиса «Воздушные тревоги на Украине», сирены сработали в Закарпатской и Львовской областях.

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Такая ситуация повторяется уже несколько дней подряд. В частности, 21 октября RT сообщал о действии воздушной тревоги почти на всей территории Украины ко второй половине дня. Также сотрудники издания рассказали, что к этому времени стало известно о взрывах в столичном регионе страны и Николаевской области.

О взрывах, срабатывании систем ПВО и других причинах срабатывания сирен в субботу, 22 октября, пока не известно.