Украинские военные должны прекратить вести боевые действия против России. Такой совет своим командирам дал сдавшийся в плен Народной милиции ЛДНР боец ВСУ, сообщила пресс-служба ведомства.

«Хотел бы посоветовать командирам побывать там, где был я. Нужно прекращать боевые действия. Те, кто их хотят, просто не были там», — сказал он.

Боевик рассказал, что его вместе с сослуживцами перебросили в ДНР из-под Николаева, после чего они поехали в город Шахты. Среди боевиков ВСУ нередки случаи дезертирства.

«Нас было 24 человека в группе, ночью 18 ушли, забрав две рации. Мы думали, что они решили на позиции не выйти, а их нет. Оставшиеся люди решили отсидеться в блиндаже», — заключил он.

В середине июля спецназовцы Росгвардии обнаружили в лесах ЛНР документальные свидетельства массового дезертирства в рядах ВСУ.

Утром 3 августа СЦКК ДНР сообщил об очередном обстреле мирных жителей Донецка со стороны украинских боевиков снарядами калибра 152 миллиметра.