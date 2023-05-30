Спецоперация 30 мая 2023, 23:44 Ночной удар ВС РФ потопил украинский десантный корабль «Юрий Олефиренко» в порту Одессы — военкор Военкор Руденко: ВС РФ уничтожили в порту Одессы десантный корабль ВСУ «Юрий Олефиренко» Викимедиа

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Российским военным в результате ночного удара по военным объектам ВСУ в порту Одессы удалось уничтожить средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко со ссылкой на украинский источник.

По его данным, на палубе начался пожар, который в итоге подобрался к трюму, где хранились боеприпасы. Произошел мощный взрыв. После этого корабль затонул.

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«Среди экипажа корабля есть значительные потери», — написал Руденко.

Накануне глава военной администрации Одесской области Сергей Братчук записал видеообращение, в котором сообщил, что дроны-камикадзе повредили объекты портовой инфраструктуры, после чего вспыхнул пожар. Однако, по его словам, огонь удалось быстро потушить. Он также добавил, что сирены воздушной тревоги в области работали почти четыре часа.

Той же ночью, 29 мая, российские военные уничтожили несколько объектов инфраструктуры в Киевской области. Там воздушная тревога не прекращалась почти пять часов.