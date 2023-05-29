Происшествия 29 мая 2023, 09:39 Несколько объектов инфраструктуры Киевской области пострадали в ночной атаке Начальник полиции Небытов сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в Киевской области

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Ночью 29 мая российские силы атаковали Украину. В Киевской области пострадали несколько объектов инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале начальник областного управления полиции Андрей Небытов.

Воздушная тревога в Киевской области звучала с 00:31 до 05:00. По информации начальника полиции, удары нанесли крылатыми ракетами и беспилотниками. Часть снарядов сбила система ПВО.

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«В результате атаки зафиксированы повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и пострадавших нет», — написал он.

Андрей Небытов сообщил, что полиция занялась поиском упавших обломков. Он призвал жителей не пренебрегать предупреждениями об опасности, прятаться в укрытиях и не прикасаться к опасным предметам.

Взрывы также прогремели в Полтавской, Кировоградской областях, Одессе и Киеве. Мэр Виталий Кличко заявил, что в столице объекты инфраструктуры, как и другие сооружения, не пострадали.