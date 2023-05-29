Мир 29 мая 2023, 09:14 Инфраструктура портов Одесской области получила повреждения — власти ВГА Одесской области заявила о повреждении портовой инфраструктуры Unsplash

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Объекты портовой инфраструктуры оказались повреждены в Одесской области. Об этом заявил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук в видеообращении, которое появилось в его Telegram-канале.

«Ночная атака дронами-камикадзе. В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар», — сказал Братчук.

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Огонь удалось быстро потушить. Чиновник пообещал сообщить подробности позже. По его словам, воздушная тревога продолжалась в регионе на протяжении почти четырех часов.

Сигналы воздушной тревоги слышали жители Украины прошедшей ночью. Украинские СМИ писали о взрывах в Одесской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Львовской областях.

Массированную атаку на украинскую столицу сняли на видео. Теперь стало известно, где в городе находятся средства противовоздушной обороны (ПВО).