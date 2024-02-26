Спецоперация 26 февраля 2024, 07:11 Истребитель Су-34 успешно сбросил фугасные авиабомбы на бронетехнику ВСУ МО: Су-34 уничтожил авиабомбами силы и технику ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские подразделения поразили Вооруженные силы Украины на Купянском направлении. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России сбросил на противника фугасные авиабомбы, сообщило Минобороны.

Разведка вычислила цель — скопление бронетехники и личного состава ВСУ на Купянском направлении. Поразить ее приказали экипажу Су-34. Истребитель-бомбардировщик поднялся в воздух и ударил по противнику фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, не входя в зону поражения ПВО ВСУ. После этого самолет вернулся на аэродром вылета.

Реклама

«В результате проведенной бомбардировки все цели были уничтожены», — сообщила пресс-служба министерства.

Фугасные авиабомбы ФАБ-500 неоднократно применяли в зоне проведения спецоперации. Ими атаковали позиции ВСУ в Авдеевке.