Спецоперация 26 февраля 2023, 19:59 Экипажи Су-25 ВС России ударили по ВСУ в Авдеевке РИА «Новости»: Су-25 ВС России ударили фугасными бомбами по позициям ВСУ в Авдеевке Публичное достояние

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ВКС РФ сбросили авиационные фугасные бомбы ФАБ-500 на позиции ВСУ в Авдеевке. Об этом корреспонденту РИА «Новости» сообщил российский военнослужащий с позывным Саймон.

Он отметил, что удар нанесли по укрепрайону ВСУ, расположенному на терриконе около Авдеевки. По его словам, экипажи авиационных подразделений союзных сил регулярно наносят удары по этой зоне.

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«[Укрепрайон ВСУ] создавался там на протяжении последних девяти лет», — поделился собеседник издания.

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По его словам, украинская армия периодически сменяет личный состав, расположенный в этой зоне, а также подтягивает дополнительную живую силу.

Саму точку, попавшую под удар союзных сил, собеседник РИА «Новости» назвал важной для боевых действий высотой. По его словам, контроль ВСУ за этой локацией мешал штурмовым подразделениям ВС России и их соратникам продвигаться дальше вглубь ДНР.

Также он обозначил важность обстрелянного укрепрайона для взятия Авдеевки. Сам факт освобождения этого города союзными силами собеседник РИА «Новости» назвал неизбежностью.