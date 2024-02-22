Спецоперация 22 февраля 2024, 23:46 Неотъемлемая часть дискуссий. В США не исключили поставки дальнобойных ракет Украине Белый дом: в США не исключили поставки ракет ATACMS Украине РИА «Новости»

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В Соединенных Штатах не исключили поставки дальнобойных ракет ATACMS на Украину. Эту инициативу все еще рассматривают, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, чьи слова привело РИА «Новости».

«Мы никогда не отказывались от возможности поставок ракет ATACMS. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью дискуссий», — подчеркнул Кирби.

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Российская сторона считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны Североатлантического альянса. При этом глава делегации в Вене Константин Гаврилов выразил уверенность, что Запад направит ракеты большей дальности ВСУ.

Вооруженные силы России обладают всеми техническими возможностями, чтобы глушить ракеты ATACMS и системы наведения снарядов РСЗО HIMARS, заявили американские журналисты. Они добавили, что контрмеры существуют для любого оружия.