Мир 20 февраля 2024, 14:28 Россия не усомнилась в поставках западных ракет большей дальности на Украину Глава делегации в Вене Гаврилов не усомнился в поставках дальнобойных ракет ВСУ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российские власти не сомневаются, что страны Запада поставят Украине ракеты большей дальности. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава делегации в Вене Константин Гаврилов.

Он принял участие в переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

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«Я даже не сомневаюсь, что их (ракеты большей дальности — прим. ред.) поставят», — подчеркнул Гаврилов.

Накануне стало известно, что США работают над поставками нового варианта баллистической ракеты ATACMS большей дальности для Вооруженных сил Украины. При этом финансирование поставок вооружений ВСУ остается неопределенным.

Американские журналисты подчеркнули, что ВС России обладают всеми техническими возможностями, чтобы глушить системы наведения снарядов РСЗО HIMARS и баллистических ракет ATACMS. Контрмеры существуют для любого оружия, подчеркнули представители СМИ.