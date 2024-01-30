Мир 30 января 2024, 10:48 Способность России глушить ATACMS раскрыли в США Foreign Affairs: ВС России способны глушить системы наведения HIMARS и ATACMS РИА «Новости»

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Российские военные обладают всеми техническими возможностями, чтобы глушить системы наведения снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и баллистических ракет ATACMS. Об этом сообщило американское издание Foreign Affairs.

«Контрмеры есть у любого оружия. Русские солдаты уже доказали свою способность противостоять GPS-наведению, которое ATACMS применяет для поражения своих целей», — отметили авторы статьи.

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Журналисты также добавили, что эффективность высокоточных ракет HIMARS существенно упала из-за технологии глушения сигнала GPS.

«Армия России уже вывела крупные узлы снабжения и ключевую логистику из зоны досягаемости этого типа ракет», — заключили они.

Ранее офицер СБУ в отставке Олег Стариков пожаловался, что Россия запустила на орбиту над Украиной большое число разведывательных спутников, с помощью которых она способна перехватывать пуски всех типов поставленных ВСУ западных ракет.