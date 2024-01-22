Эксклюзив 22 января 2024, 17:56 «Противник пятится по всему фронту». ВС России продолжили продвигаться в зоне СВО Аналитик Онуфриенко: ВСУ потеряли контроль над Царской Охотой и Богдановкой

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Российские войска продолжают успешно вытеснять противника на Артемовском, Купянском и Донецком направлениях. О ситуации в зоне СВО «360» рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

«Противник пятится практически по всему фронту. Контратаки, которые он предпринимает, даже при локальных успехах ничего изменить не в состоянии — наши войска продолжают продвигаться вперед», — отметил он.

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За прошедшие выходные ВСУ потеряли контроль над Царской Охотой на юге Авдеевки, а также лишились ряда своих позиций. По словам эксперта, на Купянском направлении российские войска тоже продвигаются — Торский выступ практически превратился в сплошную линию наступления.

«На Купянском участке фронта наши тоже за выходные освободили село Крахмальное, вплотную подошли к Табаевке. <…> Не спеша наши вооруженные силы отжимают противника к Торскому выступу», — добавил Онуфриенко.

Продвижение российских войск продолжается и на Артемовском направлении. Из Богдановки военные вытеснили ВСУ на северо-западные окраины, а в Клещеевке положение не изменилось — взять высоты пока не удалось.

Военный эксперт также показал видеозапись, которая красноречиво демонстрирует ситуацию в ВСУ. На кадрах видно, как боевики складывают трупы в яму, после чего закапывают ее бульдозером.

«Лучше всего о реальном положении дел хунты говорит вот это видео, на котором в выкопанную где-то в Донбассе яму сваливают своих побратимов и после чего заравнивают ее бульдозером, приумножая количество тех, кто пропал без вести», — подчеркнул Онуфриенко.

Ранее Онуфриенко рассказал об атаке на Горловку со стороны ВСУ. Он заявил, что боевики хотели с помощью обстрелов испортить горожанам Новый год.