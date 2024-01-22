Спецоперация 22 января 2024, 15:03 ВСУ потеряли до 320 военных на Донецком направлении Минобороны: ВС России уничтожили танк Leopard 2А5 на Донецком направлении Ministry of Defense of Ukraine

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Российские военные на Донецком направлении уничтожили 10 танков Вооруженных сил Украины, в том числе Leopard 2А5, две боевые машины пехоты и шесть боевых бронированных авто. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В районах Клещеевки и Красного российские войска нанесли удар по живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

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«Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными», — передали в ведомстве.

Российская армия также уничтожила артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, боевую машину РСЗО «Град». Всего с начала спецоперации ВС РФ ликвидировали более 830 самолетов и вертолетов, свыше 11 тысяч беспилотников, почти 15 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

Ранее российская авиация ударила по украинским войскам на Краснолиманском направлении. Экипажи штурмовиков Су-25СМ обстреляли ракетами украинские позиции и районы скопления живой силы и техники ВСУ.