Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя хотел бы увидеть решение конфликта на Украине после того, как цели спецоперации ВС РФ будут достигнуты. Его слова передало РИА «Новости».

«Я бы хотел увидеть, что все цели и задачи военной операции, поставленные российским руководством, выполнены и у нас было бы решение, достигнутое в ходе переговоров, которое бы положило конец конфликту», — отметил высокопоставленный дипломат.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Союзные войска помогают освободить Донбасс от украинских националистов.

ВСУ регулярно обстреливают жилые районы и гражданскую инфраструктуру. По данным Минобороны России, украинские военные готовят провокацию в Новомихайловке, они планируют взорвать водонапорную станцию, оставив 12 тысяч человек без воды.

Тем временем союзные войска уверенно выбивают националистов с их позиций. Они приближаются к Артемовску и Николаеву, а ВСУ несут колоссальные потери.