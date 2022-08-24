ВСУ захотели взорвать водонапорную станцию в ДНР ради провокации российских военных
Минобороны РФ: ВСУ готовят провокацию со взрывом водонапорной станции в ДНР
Украинские военные готовят очередную провокацию в ДНР. Они планируют взорвать водонапорную станцию, оставив без воды более 12 тысяч человек, заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны России.
«По имеющейся достоверной информации в Новомихайловке Донецкой Народной Республики боевики украинских вооруженных формирований заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск», — пояснил представитель оборонного ведомства.
Если ВСУ приведут свой план в действие, то без воды останутся 11 населенных пунктов. На прилегающей со станцией территорией находится украинская артиллерия. Солдаты регулярно обстреливают жилые районы.
Мизинцев напомнил, что во время спецоперации ВС РФ гуманно относятся к мирным жителям. Российские военнослужащие не наносят удары по гражданской инфраструктуре.
Ранее МИД России отреагировал на информационный вброс Украины о детях из Мариуполя. В министерстве назвали это провокацией.