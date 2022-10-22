Небензя назвал фейком обвинения в покупке Россией иранских беспилотников | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 00:23 Небензя назвал фейком обвинения в покупке Россией иранских беспилотников Постпред при ООН Небензя: обвинения в якобы приобретении Россией БПЛА у Ирана - фейк Unsplash

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Обвинения в приобретении Россией иранских беспилотников — вброс. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщило РИА «Новости».

Он призвал членов Совета Безопасности ООН запретить организации принимать участие в расследовании по делу о покупке Россией иранских БПЛА.

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«Полномочий проводить расследования у Секретариата ООН нет», — написал Небензя.

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О том, что власти Ирана передадут России партию беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет, в конце прошлой неделе сообщила американская газета The Washington Post.

В статье журналисты заявили, что ВС РФ получат ракеты Zolfaghar и Fateh-110, способные поражать цели на дистанции 700 и 300 километров соответственно. Кроме того, речь идет о поставках дронов моделей Shahed-136 и Mohajer-6.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал это сообщение дезинформацией. Он заявил, что Запад обвинил Иран в «поставках БПЛА России для применения на Украине» для создания искусственного предлога для давления на Москву и Тегеран.