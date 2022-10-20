Полянский отреагировал на заявление Запада о поставках иранских беспилотников в Россию | 360°

Власть 20 октября 2022, 02:18 Полянский отреагировал на заявление Запада о поставках иранских беспилотников в Россию Зампостпреда Полянский назвал дезинформацией обвинение Ирана в экспорте БПЛА в Россию РИА «Новости»

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Запад обвинил Иран в «поставках БПЛА России для применения на Украине», создав искусственный предлог для давления на Москву и Тегеран. Об этом журналистам сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, его процитировало РИА «Новости».

«Сегодня мы наблюдали очередной раунд дезинформации, звучащей в СБ от западных делегаций. Цель наших западных коллег ясна — они пытаются убить двух зайцев одним выстрелом и изобретают искусственный предлог для оказания давления на Россию и Иран», — заявил российский дипломат.

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Используемые на Украине в зоне СВО беспилотники произведены в России, подчеркнул Полянский. Он добавил, что утверждение обратного не имеет оснований.

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Ранее в американских СМИ появилась информация, что Иран намерен поставлять России не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты малой дальности. Издание утверждает, что иранские специалисты приезжали в Россию для обучения военных технике эксплуатации БПЛА.

Страны Запада запросили заседание Совбеза ООН для обсуждения экспорта иранских беспилотников в Россию.