Иран начал продавать России ракеты и беспилотники | 360°

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Иран начал продавать России ракеты и беспилотники

TWP: Иран поставит России баллистические ракеты и беспилотники

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Власти Ирана передадут России партию беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет малой дальности класса «земля — земля». Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

Согласно информации источника, российская армия получит ракеты Zolfaghar и Fateh-110, способные поражать цели на дистанции 700 и 300 километров соответственно. Кроме того, речь идет о поставках беспилотных летательных аппаратов моделей Shahed-136 и Mohajer-6.

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Беспилотники Shahed-136 способны ударить по цели на дистанции до двух тысяч километров.

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Американские журналисты выяснили, что иранские военные советники в недавнем времени посетили Россию, чтобы проинструктировать российских военных по эксплуатации данного типа летательных аппаратов.

Ранее представитель Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга заявила, что ее беспокоит сближение Ирана и России, как в торговой, так и экономической сфере.

По ее словам, Россия может воспользоваться помощью Ирана в обходе масштабных санкций со стороны ЕС.

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