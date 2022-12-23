Мир 23 декабря 2022, 09:37 Украинских военных научат работать с ЗРК Patriot в США Politico: Пентагон может начать обучать военнослужащих ВСУ управлению Patriot в США РИА «Новости»

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Американское Министерство обороны заявило о возможности обучения боевиков ВСУ управлению комплексами противовоздушной обороны Patriot на военной базе в США. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, не исключено, что обучение будет проходить на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома. Но окончательное решение по этому вопросу не принято, в Пентагоне эту информацию не прокомментировали.

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На обучение украинских военных управлению Patriot может уйти несколько месяцев. Минобороны США не планирует передавать ВСУ вооружение, пока военнослужащие не пройдут полное обучение по управлению Patriot. Батарею собираются поставить на Украину со складов Пентагона.

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Ранее украинских военных собирались научить работать с ЗРК Patriot в Германии. США сочли поставки оружия Украине способом ускорить переговоры с Россией.