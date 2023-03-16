Спецоперация 16 марта 2023, 13:45 Левобережную часть Херсонской области надежно защитили — Сальдо Сальдо: ВС России контролируют линию соприкосновения на левобережье Днепра РИА «Новости»

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Ситуацию на линии боевого соприкосновения на левой стороне Днепра российские войска взяли под полный контроль. Вооруженные силы Украины практически не заходят в Херсон, сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо после торжественного собрания по случаю девятой годовщины Крымской весны. Его процитировал ТАСС.

«Российские войска полностью контролируют линию соприкосновения с левой стороны Днепра», — заявил он.

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Сальдо сказал, что украинских военных в Херсоне уже не так много. Из страха они заходят туда только днем, приезжая со стороны Николаева.

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Он также прокомментировал обещание киевского режима дойти до Крыма. Фортификационные сооружения в Херсонской области, по словам врио главы региона, настолько надежные, что в случае контрнаступления не позволят противнику пройти. Их усовершенствовали за последние несколько месяцев — построили новые современные конструкции, отладили систему управления. К тому же сам Днепр сложно перейти, подчеркнул Сальдо.