Спецоперация 16 марта 2023, 12:29 Украинские солдаты пожаловались на сложности с поставками оружия в Артемовск Ситуацию с поставками оружия в Артемовск 93-я бригада ВСУ нашла очень сложной РИА «Новости»

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Ситуация с поставками вооружения и качеством дорог в Артемовске оказалась критически сложной для бойцов ВСУ. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» заявила пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады войск Украины «Холодный Яр» Ирина Рыбакова.

«Ситуация стабильно тяжелая, уже две недели тяжелая ситуация с дорогами в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.), что усложняет логистику и поставки, это самая сложная история. Проседают фланги, из-за этого тяжело удерживать город», — рассказала она.

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Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский тоже сообщал о сложной ситуации на линии боевого соприкосновения около Артемовска.

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Офис президента Украины Владимира Зеленского на следующий день заявил о решении продолжить удерживать город. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал оборону Артемовска главным элементом в удержании всего фронта в ДНР.