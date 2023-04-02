Спецоперация 02 апреля 2023, 14:54 Названы потери ВСУ на Купянском направлении за сутки Минобороны сообщило о ликвидации до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении за сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные группировки «Запад» за прошлые сутки уничтожили на Купянском направлении до 30 человек живой силы ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Огнем артиллерии и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное, Ольшаны и Синькова Харьковской области», — сообщил он.

Реклама

Конашенков уточнил, что потери ВСУ составили до 30 человек живой силы. Также они лишились гаубицы Д-30, двух автомобилей и трех боевых бронированных машин.

На Краснолиманском направлении российские войска за сутки уничтожили до 100 боевиков ВСУ, а также четыре пикапа, гаубицу Д-30, две боевые бронированные машины и самоходную гаубицу «Акация».

За прошлые сутки российские военные пресекли действие шести украинских ДРГ и две уничтожили.