02 апреля 2023, 14:54
Названы потери ВСУ на Купянском направлении за сутки
Минобороны сообщило о ликвидации до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении за сутки
Российские военные группировки «Запад» за прошлые сутки уничтожили на Купянском направлении до 30 человек живой силы ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Огнем артиллерии и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное, Ольшаны и Синькова Харьковской области», — сообщил он.
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Конашенков уточнил, что потери ВСУ составили до 30 человек живой силы. Также они лишились гаубицы Д-30, двух автомобилей и трех боевых бронированных машин.
На Краснолиманском направлении российские войска за сутки уничтожили до 100 боевиков ВСУ, а также четыре пикапа, гаубицу Д-30, две боевые бронированные машины и самоходную гаубицу «Акация».
За прошлые сутки российские военные пресекли действие шести украинских ДРГ и две уничтожили.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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