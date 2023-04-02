Спецоперация 02 апреля 2023, 14:40 Войска группы «Центр» ликвидировали 100 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: ВСУ потеряли до 100 человек личного состава на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Удары штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки российских войск «Центр» поразили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что войска противника находились около сел Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики, города Макеевки и села Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

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«Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную гаубицу „Акация“, а также одну гаубицу Д-30», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что действующая на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции западная группировка войск за сутки уничтожила

Также российские военные пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и Луганской Народной Республике.