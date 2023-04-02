02 апреля 2023, 14:40
Войска группы «Центр» ликвидировали 100 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 100 человек личного состава на Краснолиманском направлении
Удары штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки российских войск «Центр» поразили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что войска противника находились около сел Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики, города Макеевки и села Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
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«Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную гаубицу „Акация“, а также одну гаубицу Д-30», — сообщил Конашенков.
Представитель Минобороны добавил, что действующая на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции западная группировка войск за сутки уничтожиладо 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.
Также российские военные пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и Луганской Народной Республике.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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