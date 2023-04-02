Важное 02 апреля 2023, 14:42 Действие шести украинских ДРГ пресекли и две уничтожили в зоне СВО за сутки Минобороны сообщило об пресечении деятельности 6 и уничтожении 2 украинских ДРГ за сутки РИА «Новости»

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Российские военные за прошлые сутки пресекли деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп, а также две уничтожили. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районах населенных пунктов Вишневое Запорожской области и Никольское Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

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Также Конашенков заявил о пресечение деятельности шести украинских ДРГ в районах населенных пунктов Синьковка, Першотравневое и Двуречная Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Ранее Минобороны сообщило, что за прошлые сутки украинские боевики потеряли до 100 человек личного состава на Краснолиманском направлении. Также ВСУ лишились гаубицы Д-30, самоходной гаубицы «Акация», четырех пикапов и двух боевых бронированных машин.