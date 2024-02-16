16 февраля 2024, 07:21
Жители Запорожья начали готовиться к сдаче города
Офицер ВСУ Лапин: жители Запорожья готовятся к сдаче города
Украина рискует лишиться новых территорий в условиях нехватки денег на оборону, жители Запорожья начали подготовку к сдаче населенного пункта. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» рассказал офицер в отставке ВСУ Игорь Лапин.
«Нам не выделили деньги на постройку линии обороны в Запорожье, „зубов дракона“ тут нет. То есть, на Евровидение нашли, на „единый марафон“ нашли, а на оборону не нашли. Мне из Запорожья пишут, что у людей настроение на продажу квартир», — сказал он
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Лапин отметил, что если политическое руководство страны продолжит делать такие вещи, то территория Украины сократится, а ВСУ лишится артиллерии.
«Усиление мобилизации не поможет закрыть всю линию боевого соприкосновения, она растянулась на 1,5 тысячи километров. Значит, она уменьшиться», — добавил офицер в отставке.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал критической ситуацию ВСУ в Авдеевке.
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