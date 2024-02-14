Спецоперация 14 февраля 2024, 15:56 Группа солдат ВСУ сдалась в плен в Запорожской области Группа украинских бойцов сдалась в плен без единого выстрела под Запорожьем

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Группа боевиков Вооруженных сил Украины сдалась в плен в районе села Работино в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал глава областного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино», — сказал он.

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По его словам, бойцы ВСУ сдались без единого выстрела.

Рогов рассказал, что украинское командование отправило своих военных на те позиции, который уже взяла российская армия. Бойцов ВСУ подпустили к расположению ВС России, после чего они добровольно сдались.

Недавно еще одни украинские солдаты попали в плен. Российские штурмовики из отряда «Черная мамба» удивились, когда узнали, что бойцы прибыли из Киева. По их словам, на передовую обычно отправляют жителей сел или деревень.

Военнопленный Вадим Султанов рассказал, что от мобилизации на Украине можно откупиться за 15 тысяч долларов. Именно столько нужно заплатить, чтобы призывника перевезли через границу в Польшу.