Спецоперация 29 февраля 2024, 10:09 Названо приоритетное направление для российского наступления в зоне СВО РИА «Новости»: Донецкое направление стало приоритетным для наступления ВС России РИА «Новости»

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Донецкое направление стало приоритетным для российского наступления в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторы материала заявили, что пока самым горячим остается Донецкое направление. Как отметили журналисты, крупнейший укрепрайон Вооруженных сил Украины в Донбассе фактически прекратил существование. Все три ключевых бастиона, такие как Марьинка, Пески и Авдеевка, перешли под контроль российских войск.

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«Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что российские военные наконец нащупали место, где ВСУ дали слабину, — на Донецком направлении под Авдеевкой», — указали авторы статьи.

В феврале именно на Донецком направлении освободили ряд важнейших населенных пунктов. Журналисты предположили, что ВСУ могут лишиться еще нескольких в ближайшее время. Украинским войскам придется перебрасывать на Донецкое направление подкрепление. Это даст возможность для прорыва российских подразделений.