Спецоперация 29 февраля 2024, 07:57 Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении Минобороны: артиллеристы ЦВО ликвидировали опорный пункт ВСУ под Авдеевкой РИА «Новости»

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Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины самоходными гаубицами «Гиацинт-С» Центрального военного округа под Авдеевкой. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Артиллерийские расчеты самоходных орудий 2С5 „Гиацинт-С“ Центрального военного округа подавили и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции», — указали в ведомстве.

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Артиллеристы получили координаты и прибыли на позиции. Расчеты орудий «Гиацинт-С» совершили серию выстрелов и поразили район размещения боевиков ВСУ и выявленные в лесополосе позиции противника. После выполненной задачи артиллеристы Центрального военного округа замаскировали орудия и ушли в подземные укрытия.

В зоне проведения спецоперации один из снайперов совершил героический поступок. Морпех с позывным Подя расчистил тропу на минном поле при помощи обычный косы, чтобы горожане смогли ходить в соседнюю деревню по короткой дороге.