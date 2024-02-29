Спецоперация 29 февраля 2024, 00:01 Появилось первое видео с уничтожением американского танка Abrams у Авдеевки «РВ» показала момент уничтожения танка Abrams на Авдеевском направлении Spc. Hubert Delany / U.S. Army

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Первое видео с моментом удара российских военных по американскому танку Abrams под Авдеевкой опубликовали в социальных сетях. Кадры выложили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

«Бойцы ЦВО выследили и поразили танк за миллионы долларов точным ударом с помощью копеечного дрона-камикадзе», — сообщил канал.

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Американскую бронетехнику уничтожили бойцы из группы «Отважные», машина вспыхнула как спичка. Кадры момента попадания по танку опубликовали впервые.

Танки Abrams прибыли на Украину прошлой осенью. По словам президента Владимира Зеленского, они должны были усилить бригады ВСУ.

В начале года американские журналисты сообщили, что высокие потери западной техники на Украине негативно сказались на репутации военно-промышленного комплекса США, а также ВПК других стран Запада. Украинцы долго держали танки Abrams от линии фронта, чтобы их не опозорить, но дефицит бронетехники вынудил пустить их в дело на Авдеевском направлении.