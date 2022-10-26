Названо место самых ожесточенных боев с ВСУ в ЛНР | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 15:24 Названо место самых ожесточенных боев с ВСУ в ЛНР Полковник НМ ЛНР Киселев: самые ожесточенные бои с ВСУ проходили в Кременной и Сватово Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Самые ожесточенные бои с украинскими националистами в Луганской Народной Республике проходят в окрестностях населенных пунктов Сватово и Кременная. Об этом в эфире Первого канала рассказал помощник главы Народной милиции ЛНР Виталий Киселев.

«В районе Сватово и Кременной у нас самые ожесточенные бои. Например, сегодня они попытались прощупать нашу оборону группой в 50 человек, для которой наступили печальные последствия», — сообщил он.

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Киселев добавил, что главы националистических батальонов посылают в бой в основном мобилизованных украинцев, а наемники и бойцы территориальной обороны отказываются идти в разведку.

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Накануне представитель НМ ЛНР сообщил, что российские военные дали жесткий отпор боевикам, отправившимся на штурм оборонительных редутов. В результате атаки националисты потеряли более десяти единиц тяжелой техники, а также весь личный состав роты, писал RT.

Также стало известно, что правоохранительные органы обнаружили в ЛНР тайник с оружием украинских диверсантов, замышлявших организацию террористического акта.