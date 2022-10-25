Тайник готовивших теракт украинских диверсантов обнаружили в ЛНР | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 16:32 Тайник готовивших теракт украинских диверсантов обнаружили в ЛНР ТАСС: спецслужбы обнаружили тайник украинских диверсантов в ЛНР Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Правоохранители обнаружили схрон украинских диверсантов, готовивших теракты на территории Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур ЛНР.

По его словам, из тайника изъяли автоматы, гранатометы, в том числе марки М4740 шведского производства, патроны и взрывчатые вещества.

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Схрон, по имеющимся данным, принадлежит участникам украинской ДРГ, которые планировали диверсии и террористические акты в республике. В настоящее время сотрудники спецслужб устанавливают личности причастных к планированию терактов.

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В сентябре бойцы Росгвардии обнаружили в ЛНР тайник с оружием иностранного производства украинских военных, сообщили «Известия». В схроне нашли гранатомет NLAW, два РПВ-16, один АТ-4, неизвестный РПГ иностранного производства, а также два гранатомета РПГ-22 и более 150 снарядов к ним.