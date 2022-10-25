Российские военные нанесли ВСУ сокрушительной удар под Кременной | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 15:11 Российские военные нанесли ВСУ сокрушительной удар под Кременной Полковник НМ ЛНР Киселев: ВС РФ нанесли ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной РИА "Новости"

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Российские военные дали жесткий отпор украинским националистам, пытавшимся прорвать оборонительные сооружения в районе населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом в эфире Первого канала рассказал полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, военные узнали о планах националистов благодаря перехваченному сеансу связи и заблаговременно подготовились к обороне.

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«Российские военные нанесли сокрушительный удар по противнику, который намеревался пройти на наши территории. Ликвидировано свыше десяти единиц техники, весь личный состав подразделения ВСУ уничтожен или рассеян», — уточнил Киселев.

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Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков отмечал, что за прошедшие сутки российские войска отразили попытку наступления украинской армии на Купянском направлении, уничтожив три единицы бронетехники ВСУ, танк и свыше 30 националистов.

Также силы ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в Николаевской области, писал RT.