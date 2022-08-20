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    20 августа 2022, 15:43

    Названо количество занятых на восстановлении Донбасса строителей

    Вице-премьер РФ Хуснуллин сообщил о работе 26 тысяч строителей на восстановлении Донбасса

    Максим Зинкин

    Общей количество строителей, занятых на работах по восстановлению инфраструктуры Донбасса, составляет 26 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

    По его словам, в зоне освобожденных территорий нужны новые силы.

    «Каждую неделю у нас выходит проектно-сметная документация, каждую неделю разворачиваем объемы строительства. Чтобы восстановить Донбасс за три года, нам нужны еще десятки тысяч строителей», — заявил Хуснуллин.

    Вице-премьер не исключил, что к строительным работам привлекут специалистов из КНДР.

    «Участие северокорейских строителей возможно, если они готовы приехать и не будет юридическим проблем, то мы готовы их принять», — добавил он.

    Ранее Хуснуллин сообщил, что до конца 2022 года в Донбассе восстановят около 200 километров дорог и построят более 130 тысяч квадратных метров нового жилья в Мариуполе.