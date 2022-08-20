Названо количество занятых на восстановлении Донбасса строителей

Общей количество строителей, занятых на работах по восстановлению инфраструктуры Донбасса, составляет 26 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в зоне освобожденных территорий нужны новые силы.

«Каждую неделю у нас выходит проектно-сметная документация, каждую неделю разворачиваем объемы строительства. Чтобы восстановить Донбасс за три года, нам нужны еще десятки тысяч строителей», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер не исключил, что к строительным работам привлекут специалистов из КНДР.

«Участие северокорейских строителей возможно, если они готовы приехать и не будет юридическим проблем, то мы готовы их принять», — добавил он.

Ранее Хуснуллин сообщил, что до конца 2022 года в Донбассе восстановят около 200 километров дорог и построят более 130 тысяч квадратных метров нового жилья в Мариуполе.