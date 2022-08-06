Около 200 километров дорог восстановят в Мариуполе до конца 2022 года

В Мариуполе до конца 2022 года планируют вернуть в строй порядка 200 километров дорог и пять мостов. Трехлетний мастер-план по восстановлению города утвердили на заседании оперативного штаба, сообщил сайт кабмина РФ.

Работы в Мариуполе вице-премьер России Марат Хуснуллин обсудил с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

«Порядка 200 километров дорог до конца года планируем построить и реконструировать, а также пять мостов», — уточнил он.

С каждым подрядчиком уже обсудили необходимые действия, которые позволят увеличить темпы строительства.

Хуснуллин также поручил Минтрансу РФ в течение двух недель обеспечить поставку в Мариуполь 25 автобусов.

«Обратил внимание на следующее: общественный транспорт стал по городу двигаться, но не в достаточном объеме», — заметил он.

Работы в городе, подчеркнул вице-премьер, еще много. Восстановление жилищного фонда Хуснуллин призвал ускорить, а для не готовых ждать реконструкции жилья местных жителей — наладить процесс выплат компенсаций. Ими займется специальная комиссия: она поможет тем горожанам, кто вместе с домом утратил документы на собственность.