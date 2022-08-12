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    12 августа 2022, 10:17

    Более 130 тысяч квадратных метров нового жилья построят в Мариуполе

    Правительство ДНР сообщило, что на стройках Мариуполя работают свыше пяти тысяч человек

    Глеб Гладков

    В Мариуполе в ближайший год появятся почти 130 тысяч квадратных метров нового жилья. Об этом сообщил заместитель председателя правительства ДНР Евгений Солнцев, передали в Донецком агентстве новостей.

    Более 130 тысяч квадратных метров нового жилья построят в Мариуполе

    По его словам, в городе работают уже более пяти тысяч строителей, причем почти половина из них — из Санкт-Петербурга.

    «Всего же в восстановлении Мариуполя планируется задействовать строителей из 12 регионов Российской Федерации. Не сомневаюсь, что поставленная перед нами задача восстановить город за три года с такой поддержкой будет выполнена», — сказал Солнцев.

    В июле о готовности мастер-плана восстановления Мариуполя президенту России Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. На следующий день глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин утвердил концепцию документа.

    Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал, что в Мариуполе до конца года хотят подготовить к заселению две тысячи квартир. По его словам, в других регионах также идет восстановление жилого фонда.